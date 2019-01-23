Профессор Соловей: В Кремле готовятся к эскалации конфликта с Западом

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей, часто выступающий в роли знатока кремлевских "инсайдов", рассказал в интервью ARU.tv о том, что руководство страны морально готовит себя к еще большему охлаждению отношений с западными странами, вопреки представлению, что сегодня уже идет новая "холодная война". Особенно, в его представлении, этот тренд коснется взаимодействия с Соединенными штатами Америки. По его словам, санкции в отношении Москвы будут вводиться каждые три месяца.

В Кремле предполагают, что противостояние с Западом продлится до начала тридцатых годов. Но так думает не вся элита, а правящая группировка и "ястребиная фракция" этой группировки. — Валерий Соловей

Ученый категорично добавил, что как-либо видоизменить этот пессимистичный сценарий может одно и только одно необходимое обстоятельство: уход Владимира Путина от власти. Менее важным, но тоже необходимым условием сближения с США, по его мнению, будет являться признание Москвой фактов вмешательства во внутренние американские дела.

"Это будет означать совершенно точно реанимацию экономических отношений, но не факт, что произойдет восстановление политической репутации", - уточнил Соловей.