18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:07

Горсуд Петербурга обязал принять к рассмотрению иск "навальнистки" к "ВКонтакте"

Городской суд Петербурга отменил постановление Смольнинского райсуда о возврате искового заявления сторонницы оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой к соцсети "ВКонтакте", уведомляет объединенная пресс-служба городских судов.

В начале ноября 2018 года суд оставил до 7 декабря иск активистки без движения из-за неверно составленного заявления. Позднее в инстанции отметили, что отказ принять иск был оспорен Чанышевой и после было получено измененное заявление, однако вновь не все указанные недостатки были устранены.

Чанышева требовала от соцсети компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение личной информации. Ее не устроило то, что администрация "ВКонтакте" передала ее личные данные правоохранителям во внесудебном порядке. При этом в ВК считают, что подобные контакты с правоохранительными структурами закон не нарушают.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
10 января, 16:00Рассмотрение дела о затоптанном газоне на митинге "Он нам не царь" продолжится в феврале
10 января, 13:43Прокуратура не считает акцию "Он нам не царь" мирной
10 января, 12:55Петербуржца оштрафовали на 700 тысяч рублей за взятку экологу Смольного
10 января, 11:47Судья устроила перекличку слушателей на суде Михайлова и Литвина
28 декабря 2018, 16:48Петербуржец получил условный срок за шутку про антифашистов и лишился интернета
28 декабря 2018, 13:20Координатор "Времени" получил 12 суток ареста за бранную перепалку в суде
27 декабря 2018, 18:37Оштрафован мужчина, утаивший сведения о предполагаемом теракте в Казанском соборе
21 декабря 2018, 13:35Дело Цакунова продолжат рассматривать в январе
21 декабря 2018, 12:22Художница Осипова пикетировала у Дзержинского суда в поддержку Цакунова
18 декабря 2018, 14:26В Петербурге экс-сотрудник "Почты России" выиграл суд по делу о незаконном увольнении

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

14:21 В Петербурге ветеранам предоставят право на бесплатный проезд 22 июня и 8 сентября

14:18 На выборах губернатора Петербурга смогут работать наблюдатели от Общественной палаты

14:07 Горсуд Петербурга обязал принять к рассмотрению иск "навальнистки" к "ВКонтакте"

13:53 Музей блокадной медицины начал свою работу

13:38 Макаров опроверг информацию о своем уходе с должности секретаря петербургского ЕдРа   1

13:30 Макаров: Беглов имел полное право уйти с заседания   2

13:26 В сельских школах Кузбасса ученики падают в голодные обмороки   3

13:20 Профессор Соловей: В Кремле готовятся к эскалации конфликта с Западом

13:07 ЗакС утвердил всех предложенных Смольным кандидатов в вице-губернаторы

12:54 Телеведущий Соловьев не видит ничего постыдного в своей зарубежной недвижимости   4

12:50 ЗакС утвердил Совершаеву на должности вице-губернатора Петербурга   1

12:36 Работу комитета по вопросам законности будет курировать вице-губернатор Кириллов

12:30 РАН назвала присвоения звания почетного профессора главе РПЦ ошибкой

12:25 Совершаева обвинила Резника и Вишневского в желании “хайпануть”   5

12:10 ЗакС одобрил кандидатуру Линченко на должность “строительного” вице-губернатора

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.