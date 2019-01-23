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14:21

В Петербурге ветеранам предоставят право на бесплатный проезд 22 июня и 8 сентября

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться метро и наземным общественным транспортом в День памяти и скорби 22 июня и в День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября. Соответствующий законопроект 23 января единогласно поддержал в первом чтении петербургский ЗакС.

Поправки в Социальный кодекс города, расширяющие список дат бесплатного проезда для ветеранов, внесла фракция “Единая Россия”. Однако 3 октября 2018 года с точно таким же предложением выступил справедливоросс Александр Егоров. Его поправку единороссы раскритиковали, а потом воспользовались озвученной идеей для написания своего законопроекта. 

Единоросс Елена Киселева, представлявшая проект закона на пленарном заседании, отметила, что предложение Егорова отклонили “в связи с отсутствием проработанных источников финансирования и заключения губернатора города”.

Депутат Егоров в ответ заметил, что никогда поправка не требовала заключения губернатора. Он также заявил, что не этично в канун дня снятия блокады Ленинграда разбираться в вопросах депутатской этики, и поздравил депутатов с праздником.

22 июня 1941 - дата начала Великой отечественной войны. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда.



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