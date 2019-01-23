РПЦ жалуется на мошенничество, коснувшееся интернет-пожертвований

Проявив искушенность в современных мессенджерах и социальных сетях, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда (фактически - пресс-секретарь РПЦ) рассказал в интервью ТАСС о новейших проблемах, с которыми сталкивается церковь и которые, чего не было прежде, носят виртуальный и технологический характер. Больше всего среди этих проблем его беспокоят мошенники, обманом пополняющие собственный кошелек через якобы "пожертвования" в интернете. По подсчетам Легойды, за 2018-й год подобная деятельность велась злоумышленниками как минимум на двадцати сайтах.

"Деятельность сайтов такого рода может быть и частично мошеннической, поскольку неизвестно, в каком объеме такие сайты передают собранные в пользу храмов и монастырей пожертвования. В большинстве случаев такие сайты не имеют никаких письменных соглашений с храмами и монастырями", - пояснил представитель РПЦ.

Ради общего блага Легойда посоветовал всем желающим перечислять деньги главной религиозной организации в стране, чтобы они делали это, пользуясь исключительно официальными страницами того или иного храма.