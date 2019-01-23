Следком заинтересовало известие о голодных обмороках кузбасских школьников

Следственный комитет России в ближайшее время изучит сообщения о голодных обмороках учеников сельских школ Кузбасс, поступившие от местного уполномоченного по правам ребёнка, уведомляет "Интерфакс".

"Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле", - поделились с агентством в СКР.

Ранее сегодня, 23 января, детский омбудсмен в Кемеровской области Дмитрий Кислицын поведал, что ему доподлинно известно, что в нескольких отдаленных от регионального центра школ дети, чьи родители не смогли выдать им необходимую денежную сумму для оплаты обеда в столовой, прямо во время урока падали в голодные обмороки. Уполномоченный связал данное обстоятельство с социальным неравенством между материальным положением родителей учащихся.

В свою очередь в администрации Кемеровской области были удивлены тому, что Кислицин поспешил поделиться этой информацией со СМИ, а не с ними.