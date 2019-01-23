18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:33

Следком заинтересовало известие о голодных обмороках кузбасских школьников

Следственный комитет России в ближайшее время изучит сообщения о голодных обмороках учеников сельских школ Кузбасс, поступившие от местного уполномоченного по правам ребёнка, уведомляет "Интерфакс".

"Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле", - поделились с агентством в СКР.

Ранее сегодня, 23 января, детский омбудсмен в Кемеровской области Дмитрий Кислицын поведал, что ему доподлинно известно, что в нескольких отдаленных от регионального центра школ дети, чьи родители не смогли выдать им необходимую денежную сумму для оплаты обеда в столовой, прямо во время урока падали в голодные обмороки. Уполномоченный связал данное обстоятельство с социальным неравенством между материальным положением родителей учащихся.

В свою очередь в администрации Кемеровской области были удивлены тому, что Кислицин поспешил поделиться этой информацией со СМИ, а не с ними.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:01   Михаил Машковцев   mbmt@yandex.ru
«РАЗЖИРЕВШИМ ВЕКОМ БУДЕМ ПРАВИТЬ МЫ!»
                     Сбывшееся пророчество поэта
В 1965–ом году Роберт Рождественский опубликовал «Поэму о разных точках зрения».
Скромные. Ленивые. Не хитрецы. Не боги.
Мы - обыкновенные, как время само, -
люди-агрегаты по переработке
всевозможно-всяческой пищи на дерьмо!
Играйте в ваши выборы, правительства и партии!
Бунтуйте, занимайтесь стихами и ворьём.
Старайтесь, идиотики! На амбразуры падайте!
Выдумывайте, пробуйте! А мы пока пожрём...
Орите! Надрывайтесь! Мы посидим в сторонке.
В тени своих коттеджей, избушек и юрт...
Вы думаете, это грохочут новостройки?!
А это наши челюсти жуют!!.
Шагайте в диалектику, закапывайтесь в мистике,
пускай кричит философ, догадкой озарён...
Леди и товарищи, граждане и мистеры,
стройте ваше будущее! - Мы и его сожрём...
Подползём, навалимся неотвратимым весом
и запросто докажем, как был задуман мир...
Выставкам и выдумкам, опусам и эпосам,
физикам и лирикам - привет! Аминь.
Глыбы коллектива, в завтрашнем раю
вам не подфартило, - общее «адью!»
На планете вместо светочей ума
встанут Эвересты нашего дерьма!
Брызнут фейерверком жёлтые дымы...
Разжиревшим веком будем править мы!
Полвека назад поэт пытался предупредить советских граждан о надвигающейся опасности. Теперь, увы, это стало сбывшимся пророчеством!
И обратите внимание на слова: «в тени своих коттеджей, избушек и юрт»...  Люди, смысл жизни которых – жрать, живут не только в коттеджах, как принято считать. В избушках и юртах тоже встречаются… Оглянитесь вокруг!
Но всё зависит от нас! Захотим – сбросим эту зажравшуюся стаю с наших плеч. Не захотим – они будут и дальше «перерабатывать нас на дерьмо»!
Михаил Машковцев, кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии КОММУНИСТЫ РОССИИ

17:30    
Потому в СССР и рождаемость была в 2 раза выше, чем сейчас в буржуазной России, так как все знали, что дети будут накормлены, выучены бесплатно, будет бесплатный отдых в пионерлагерях, а главное-будет бесплатная квартира и получали многие её в молодые годы при ещё очень маленьких детишках!

17:21    
Ведь есть прекрасный опыт СССР, когда каждую четверть классные руководители на родительских собраниях опрашивали всех(!!!) родителей о желании кормить ребёнка в школе бесплатно...Из класса набиралось человек 7-8... Да и буфете на 20 копеек можно было нормально перекусить, так пирожки с капустой, ливером, повидлом стоили 4-5 копеек, компот -7, чай с сахаром-3 копейки и тд.

17:12    
В капиталистической России детей итак уже почти нет, а они ещё и голодают...Ну, неужели губернаторы, олигархи, крупные буржуи, РПЦ не могут выделить копейки, чтобы детям из бедных семей на перерыве в школе налить чашку супа, дать какую-нибудь котлетку и компот, чтобы они в голодные обмороки не падали... Совсем стыд потеряли, зажрались, никакого милосердия к страждущим деткам...Ужас!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

18:21 Вслед за Ингушетией Чечня решила "зафиксировать" границы и с Дагестаном

18:10 Тротуары центральных улиц обрабатывают гранитной крошкой

17:45 Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко отправили под домашний арест

17:35 Альбац: Преследование "Открытой России" - месть Ходорковскому за его расследования   1

17:25 Смольный решил пополнить запас "лопат Беглова"

16:59 За день в Петербурге убрали рекордное количество снега

16:33 Следком заинтересовало известие о голодных обмороках кузбасских школьников   4

16:27 РПЦ жалуется на мошенничество, коснувшееся интернет-пожертвований

15:59 Шульман считает, что "газовый" конфликт выявил суть взаимоотношений Москвы и Чечни

15:30 Миронов возмущен новыми "мусорными" тарифами

15:10 Медведев зол на "Роскосмос" за расточительство и постоянные финансовые нужды   5

14:35 ФАС Петербурга приостановила конкурсы на обновление разметки городских дорог

14:21 В Петербурге ветеранам предоставят право на бесплатный проезд 22 июня и 8 сентября

14:18 На выборах 2019 года смогут работать наблюдатели от Общественной палаты

14:07 Горсуд Петербурга обязал принять к рассмотрению иск "навальнистки" к "ВКонтакте"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.