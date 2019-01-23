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18:21

Вслед за Ингушетией Чечня решила "зафиксировать" границы и с Дагестаном

Власти Дагестана приступили к работе по началу "фиксации границы" с Чечнёй, передает "Росбалт". Согласно заявлению пресс-службы правительства Дагестана, процесс был запущен в соответствии с наказом президента. Рабочие группы по обсуждению данного вопроса возглавили главы парламентов республик Хизри Шихсаидов и Магомед Даудов.

Представитель Чечни вручил коллеге приветственную депешу с пожеланием Рамзана Кадырова решить данный вопрос благополучно, без инцидентов.

Отмечается, что стороны к диалогу готовы и разногласий, равно как и притязаний, по границам не имеют. Также говорится о том, что дискуссия будет касаться только моментов, связанных с исторически сложившимся разделом территорий.

Напоследок, уведомляет пресс-служба Дагестана, аналогичная работа ведется и со смежными регионами - Калмыкией и Ставропольским краем.

Напомним, что аналогичная ситуация с установлением границ в случае с Ингушетией закончилась массовыми протестами местных жителей.

Главы республик Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор об установлении новой границы в конце сентября. 4 октября ингушские депутаты ратифицировали это соглашение. Подписанный пакт установил, что Ингушетии отходит часть Надтеречного района Чечни - горная и лесистая местность. В свою очередь, Ингушетия отдает Чечне равную по размеру территорию на границе с Малгобекским районом. 6 декабря Конституционный суд РФ признал данное соглашение законным.

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