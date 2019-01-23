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18:43

После угроз в адрес ЛГБТ-гостей "Эхо Москвы" в Ярославле отменило эфир

В Ярославле запланированная встреча журналистов с активистами ЛГБТ-движения в радиоэфире местного филиала "Эха Москвы" сорвалась, о чем сообщила на своей странице в Facebook главный редактор этого СМИ Людмила Шабуева.

По ее словам, в комментариях под анонсом передачи стали появляться агрессивные анонимные реплики, представлявшие собой угрозы физической расправы и заверения в том, что гости эфира пожалеют о своем визите на радиостанцию.

В 2018-м году чаще, чем в других регионах, на ущемление своих прав жаловались представители сексуальных меньшинств в Чечне, что должно было стать одной из тем разговора в ярославской студии. "Новая газета" выпустила расследование, повествующая о преследовании геев на Кавказе и даже об их убийствах. По данным издания, задержанных помещали в секретные тюрьмы и пытали, заставляя назвать имена других гомосексуалов. Глава Чечни Рамзан Кадыров всю изложенную в материале фактологию последовательно отрицал.

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21:46    
Никакой пропаганды, обсуждений их "прав"и других подобных разглагольствований в эфире допускать нельзя. Могут услышать дети, а это запрещено. Поэтому при любом подходящем случае буду действовать решительно и жёстко, но в пределах правового поля.

19:13    
А тогда, кто хуже незваных гостей?

19:00    
Кто хуже - трудно определить. Но отвратительнее - это точно.  А вот определить, кто отвратительнее - они или все эти эхи, дожди и прочая мерзость - опять трудно.

18:47    
ЛГБТ хуже террористов! Потому правильно, что дали им западную пропаганду мерзости вести!

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