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18:50

Петербуржцы ранжировали самые значимые события в сфере благоустройства

Жители Северной столицы выбрали самые, по их мнению, знаковые и важные моменты, облагородившие облик города в 2018 году. Опрос проводил комитет комитет по благоустройству на своей странице "ВКонтакте".

На первой строчке рейтинга - реновация 573 дворов и 19 общественных пространств города. На втором месте - озеленение: в 2018 году силами садовников и всех желающих горожан на просторах Петербурга появилось 12 тысяч новых деревьев. И, наконец, третью позицию общественного рейтинга комблага занимает рекультивация мусорного полигона "Новосёлки".

Следует напомним, что согласно внесённой врио градоначальника Александром Бегловым поправке в 2019 году на дальнейшую реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" выделено 2,5 млрд рублей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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22:09    
Важнее даже другое:
вот в моем районе "благоустроили" несколько дворов вокруг - за версту разит воровством.
Переделали заново совершенно нормальные дорожки, для этого завозили песок, технику, гастарбайтеров, зачем-то выложили кирпичом.
Их кто-то просил устраивать это всё безобразие?
За словом "благоустройство" на 3/4 скрывается слово "воровство", и лишь на 1/4 - реальная надобность.

21:39    
19-21
Согласен. Какой-то дилетантский учёт,  профанация. Какой учёт, такие и работы:
1. 573 двора (?)  -  что это за единица измерения - двор. Дворы разные бывают. И работы в них разные.
2. озеленение (???) - Силами садовников и всех желающих... Появилось (высажено?) 12 тыс.деревьев.
   А кто считал сколько из них прижилось? А сколько спилили взрослых деревьев?
   Посадка саженцев - это очень малая часть озеленения. А сколько кустарников, газонов, дорожек, прудов???
   Сколько площади зелени прибавилось или убыло??? Сколько площади ЗНОП продали барыгам?
3. Рекультивация Новосёлок - действительно конкретный результат, но далёкий от горожан.
4. Выделено по поправке 2,5 млрд, а сколько было до поправки? Больше или меньше?

19:21    
туфта полная.

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