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19:59

Запрет уличных акций во время ЧМ-2018 пытается оспорить в ЕСПЧ житель Казани

Задержанный за проведение одиночного пикета летом 2018-го года казанский активист Камиль Гатауллин отправил жалобу в Европейский суд по правам человека, стремясь оспорить принудительные работы, назначенные ему в наказание за свое выступление, пишет местное интернет-СМИ Idel.Реалии. В июне 2018-го года 21-летний студент вышел на улицу с плакатом, посвященным украинскому заключенному Олегу Сенцову и необходимости его освобождения. Вместо освобождения Сенцова Гатауллин "получил" задержание - своё, а впоследствии - 20 часов исправительных работ.

Позиция его представителя, оформившего жалобу в ЕСПЧ, звучит таким образом, что привлечение Гатауллина к административной ответственности "не было основано на законе и не было необходимо в демократическом обществе".

На период с 25 мая по 25 июля 2018-го года, под предлогом проведения в России чемпионата мира по футболу, любые уличные акции на территории страны были запрещены. На турнире сборная дошла до четвертьфинала.

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