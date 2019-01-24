Невзоров объяснил стремление власти подавить свободу слова в интернете

Публицист Александр Невзоров высоко оценил чутье и умственные способности чиновников и депутатов, которые выбрали для себя главной "мишенью" интернета и регулярно высказываются о необходимости каким-либо образом его реформировать в сторону усиления цензуры. Для себя и своего будущего, уверен эксперт, давший интервью "Эху Москвы", они поступают абсолютно правильно.

С интернетом воюют какие-то гордоны, соловьевы, кириллы - они понимают, откуда придет их кончина. Они понимают, что никому кроме свободного интернета не справиться с этим гноистым слепым зомби, которого церковники и патриоты зовут из прошлого, чтобы он воцарился бы окончательно. — Александр Невзоров

В целом же уровень прогресса в государстве выглядит в глазах телевизионного мэтра удручающе: оно не просто стоит на месте, а стремительно и безостановочно шагает в прошлое.

"У них задача стоит: самым тупым, самым неразвитым, самым архаичным государством, где мироточат танки, где Гундяев — академик, где интернет — только для даунов", - описал проблему Невзоров.

Последней громкой инициативой явился законопроект сенатора Андрея Клишаса, предусматривающий лишение свободы на 15 суток за виртуальную критику государства. Его готовят к первому чтению в Госдуме.