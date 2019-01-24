СМИ: Глава Нефтеюганска задержан, в администрации обыски

В администрации Нефтеюганска проходят обыски, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, это «связано с превышением полномочий».

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, задержан, пишет URA.RU со ссылкой на источники. По данным издания, основная версия – «превышение полномочий и взятки», на месте работают следователи из главного управления Следственного комитета и сотрудники ФСБ.

Отмечается, что в пресс-службе мэрии информацию о задержании опровергли. Там заявили, что Дегтярев находится на рабочем месте.