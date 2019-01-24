Януковича признали виновным в совершении государственной измены

Бывшего президента Украины Виктор Янукович, сбежавшего из страны во время "революции достоинства" в феврале 2014-го года, заочно судят в Киеве. Суд, начавший рассматривать дело украинца летом 2017-м году, признал его виновным в совершении государственной измены, передает РИА "Новости".

Сегодня, 24 января, предстоит длительное оглашение приговора бывшему правителю.

В ходе кровопролитных уличных волнений в Киеве зимой 2013-2014 годов в Украине сменилась власть. Протесты были вызваны отказом Януковича от первоначально обещанной им "евроинтеграции". В результате он был свергнут, и ему удалось укрыться на территории России, которая, не приняв "майдана", вскоре присоединила к своей территории Крымский полуостров.