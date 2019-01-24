18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:34

КСП нашла нарушения в работе комитета по печати нарушений на 4 млрд рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга по итогам проверки работы комитета по печати, «Городского центра рекламы и праздничного оформления» и «Городской рекламы и информации» выявила более 540 нарушений и замечаний на сумму не менее 4,1 млрд рублей.

Основная сумма пришлась на нарушения, связанные с недопоступлением в городской бюджет 3,9 млрд рублей. Так, 609,7 млн рублей бюджет недополучил из-за того, что ГЦРПО (ранее – ГЦРР) получал вознаграждение за исполнение функций комитета. С 1995 года у центра заключен договор поручения с комитетом, согласно которому он может от имени последнего заключать контракты на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Это противоречит закону о защите конкуренции, и после вмешательства УФАС договор был расторгнут в 2017 году.

Больше всего – не менее 3,1 млрд рублей – бюджет Петербурга недополучил из-за того, что на конкурсе на размещение наружной рекламы начальная цена лотов была сформирована без учета инфляционных рисков при заключении договоров на 10 лет, отметили в КСП. Еще 71 млн рублей бюджет недополучил из-за нарушений, допущенных центрами при взыскании расходов на демонтаж и хранение незаконных рекламных конструкций.  19,8 млн рублей в бюджет города недопоступили из-за того, что комитет более 10 лет не пересматривал тарифные расцеки на право размещения наружной рекламы.

Выявила КСП и неэффективное использование ресурсов и собственных средств предприятий. Так, более 700 тысяч рублей за три года ГРИ направил на оплату сканирования и хранения листов документов и внесению данных в информационные системы – хотя все это входит в должностные обязанности сотрудников учреждения.

Еще один случай, связанный с ГРИ – заключение договоров субаренды с Белоострове для хранения демонтированных рекламных конструкций. Стоимость субаренды составила более 137 рублей за квадратный метр, а если бы договор заключался напрямую с собственником земли, она бы равнялась 40 рублям, и расходы могли составить на 1,9 млн меньше потраченного, подсчитали в КСП.

ГЦРПО, как показала проверка, с 2016 года не использует и не сдает в аренду праздничное оборудование на более чем 28,7 млн рублей, хотя ежегодно тратит деньги на аренду складов и участков для хранения. Еще 8 млн рублей с 2014 по 2017 годы, подсчитали аудиторы, у центра ушло на уплату штрафов за нарушение по уплате налогов или ПДД, процентов за пользование чужими деньгами и возмещение судебных расходов и издержек.

Также проверка показала, что предприятия излишне потратились на изготовление отдельных элементов праздничного оформления, расходу по переносу световых композиций и оплату услуг по страхованию неиспользуемого оборудования.

Комитет и подведомственные учредили нарушили порядок и условия оплаты труда сотрудникам ГЦРПО на 5,8 млн рублей, отметили в КСП. В ходе проверки выяснилось, что с 2014 по 2018 год при увольнении сотрудников по соглашению сторон 33 уволенным выплатили денежные компенсации, не предусмотренные трудовыми договорами и локальными нормативными актами. Также директорам центра выплатили надбавки и премии на 2,1 млн рублей, хотя акты комитета, устанавливающие размер таких выплат, отсутствовали, сообщили в КСП.

В работе комитета аудиторы нашли недостатки как учредителя и главного распорядителя бюджетных средств. Так. в 2018 году ведомство выделило ГЦРПО 6,9 млн рублей на навигационное обеспечение Петербурга к чемпионату миру по футбола – хотя центр не должен заниматься информационным обеспечением города о социальных и иных объектах.

Также комитет не принял вовремя меры по координации работы ГЦРПО и ГРИ по уничтожению демонтрованных рекламных конструкций. Порядок уничтожения утвердили только в 2015 году, и это повлекло лишние расходы не менее чем на 33,6 млн рублей на хранение конструкций, пояснили в КСП. Кроме того, комитет вовремя не утвердил схему размещения рекламных конструкций. Согласно законодательству, требовалось это сделать до 1 января 2014 года, но фактически схему приняли в апреле того же года. Торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций состоялись лишь в сентябре 2017 года. 80% конструкций в проверяемых период размещались без разрешения, и бюджет Петербурга остался без госпошлин на разрешений на право размещения рекламы.

Проверка проводилась под руководством аудитора Юрия Шутова. Отчет о результатах направлен врио губернатора Александру Беглова, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, прокурору города Сергею Литвиненко, в УФНС и УФАС.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

13:09 В Новгородской области ограничили возраст женщин для выплат за первенца

12:53 Ковалев: ВСД может стать поводом для массовых протестов

12:34 КСП нашла нарушения в работе комитета по печати нарушений на 4 млрд рублей

12:20 "Красивый Петербург" оценит уборку снега, проведя большой рейд

11:55 Януковича признали виновным в совершении государственной измены

11:44 СМИ: Глава Нефтеюганска задержан, в администрации обыски

11:40 Невзоров объяснил стремление власти подавить свободу слова в интернете

10:58 Володин хочет обсудить с представителем Google обозначение Крыма на карте   2

10:36 Правительство одобрило законы о фейках и неуважении к власти в интернете   2

10:14 "Открытая Россия" инициировала подготовку к маршу памяти Немцова в Петербурге   3

9:59 Муниципал: Прокуратура не увидела нарушений в голосовании депутатов МО Черная речка по бюджету

9:26 Кадыров назвал беспочвенными разговоры о "прощенных" жителям Чечни долгах за газ

23 января, 21:38 Побег из Мариинского дворца   6

23 января, 20:57 Смольный намерен законсервировать строящиеся подземные объекты метрополитена   2

23 января, 20:26 На территории Покровской больницы появится памятник блокаднице   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.