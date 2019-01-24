В Новгородской области ограничили возраст женщин для выплат за первенца

Новгородская областная дума одобрила законопроект, согласно которому выплату в размере 100 тысяч рублей получат только женщины, родившие первого ребенка в возрасте до 29 лет, передает «Новгород.ру».

Зампредседателя думы Ольга Борисова заявила, что ограничения связаны с возможносями бюджета Новгородской области. Спикер парламента Елена Писарева добавила, что в нацпроекте «Демография», внесенном президентом Владимиром Путиным, обозначен возраст от 24 до 29 лет.

«Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», - добавила Писарева.

С 2019 года в Новгородской области прекратилась выдача регионального материнского капитала «Семья». По нему при рождении третьего ребенка родители могли получить 200 тысяч рублей на целевые расходы.