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13:37

Единоросс призвал россиян прожить день на блокадной норме хлеба и воде

Депутат Госдумы от «Единой России» Ильдар Бикбаев намерен раздавать в  Бийске и Петербурге хлеб, выпеченный по рецепту блокадного Ленинграда, передает «Башкиринформ».

В одной из хлебопекарен Бийска заготовлено более 12 тысяч порций хлеба по рецепту Ленинграда 1941 года – за исключением обойной пыли. 25 и 26 января по 125 грамм такого хлеба будут раздавать на патриотической акции «Блокадный хлеб», а 27 января депутат собирается привести его в Петербург и раздавать на Пискаревском кладбище. В том числе порции хлеба он намерен передать руководству Петербурга.

Единоросс предложил россиянам «в память обо всех блокадниках» прожить 27 января исключительно на 125 грамм хлеба и воде – «для понимания эмоционального состояния людей во время войны».

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17:30   Гази  
16:03 в Блокадной книге такого нет - там в основном советский официоз. А депутат из Бийска что будет в этот день есть? Ромовую бабу?

16:06    
15-45
А я согласен с 14-19.
Изучение и напоминание истории несомненно полезно, а для нардепов - втройне. Может у кого и совесть проснётся. И хлеб им показать! Пусть сравнят со своей пайкой. Уверен - задумаются. А мальчик Коля и его наставники тут совсем не в тему.

16:03    
15:45 В Бундестаге Блокадную книгу читал Даниил Гранин.
В том числе описание того, как голодная мать отрезает куски мяса от трупа своего р[цензура]ка и ест.
Немцы слушали и молчали и не искали оправдания.

Вот если бы и наши депутаты послушали бы Гранина, то не устраивали бы шоу с хлебом и парадом.

15:45    
14:19 в бундестаге мальчик Коля много плакал по невинно убиенным фашистам. Они любят подобные фейки слушать, как во всем виноват не их Гитлер, а сами русские: сами себе блокаду сделали, сами дохли вместо того, чтобы сдаться, сами себя ели. Поэтому гранинские псевдо-воспоминания под видом исторической правды у них очень популярны

14:37    
Ильдар Бекбаев правильно делает. Наглядно и от души. Молодец.

14:27    
Питерцы кинут ему эту подачку в его толстую рожу.

14:19    
Лучше бы в Госдуме организовали чтение Блокадной книги, как это сделали в Бундестаге.
Да, и в ЗАКСе тоже очень бы пошло на пользу.

13:51    
Мы и так живем по милости ЕДРОСОВ впроголодь. Десятки лет. Вот пусть ЕДРОСЫ поживут на блокадной норме хотя бы месяц, тогда может у кого-то из них совесть появится. Или ЕДРОСАМ тоже, как Чубайсу, стыдно жить в нищей России? Флаг в руки....

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