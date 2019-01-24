Единоросс призвал россиян прожить день на блокадной норме хлеба и воде

Депутат Госдумы от «Единой России» Ильдар Бикбаев намерен раздавать в Бийске и Петербурге хлеб, выпеченный по рецепту блокадного Ленинграда, передает «Башкиринформ».

В одной из хлебопекарен Бийска заготовлено более 12 тысяч порций хлеба по рецепту Ленинграда 1941 года – за исключением обойной пыли. 25 и 26 января по 125 грамм такого хлеба будут раздавать на патриотической акции «Блокадный хлеб», а 27 января депутат собирается привести его в Петербург и раздавать на Пискаревском кладбище. В том числе порции хлеба он намерен передать руководству Петербурга.

Единоросс предложил россиянам «в память обо всех блокадниках» прожить 27 января исключительно на 125 грамм хлеба и воде – «для понимания эмоционального состояния людей во время войны».