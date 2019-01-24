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15:45

"Метрострой" попробует достроить Красносельско-Калининскую линию

Находящемуся в конфликте со Смольным подрядчику ОАО "Метрострой", с которым ранее администрация города решила расторгнуть все контракты, дали возможность выполнить один из них, а именно посвященный строительству "коричневой" ветки метрополитена, которая должна будет связать Калининский и Красносельский районы.

"Если отставание от производственной программы достигнет критических пределов, как по Фрузенскому радиусу и Лахтинско-Правобережной линии, то контракт также будет расторгнут", - цитирует издание "Фонтанка" чиновников из комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Накануне, 23 января, стало известно о том, что в планы городского правительства входит консервация всех подземных объектов, которые не достроил подрядчик.

Конфликт двух сторон длится не первый год, и официальными конечными причинами разрыва деловых отношений стали "грубое неисполнение" генподрядчиком условий контрактов и "некачественное планирование" проектирования и строительства. В упрек метростроевцам предъявляют нарушения сроков и качества работ при строительстве станций "Беговая", "Новокрестовская", "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", а также систематические задержки заработной платы, полагающейся сотрудникам.

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15:55    
15-45
Восхитительно!  Мертвострой "попробует"!
Одна в Африке попробовала... - семерых родила!

Страница 1-ая (всего: 1)
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