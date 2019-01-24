УФАС нашло нарушения в действиях чиновников по уборке Московского района

Петербургские антимонопольщики выявили нарушение закона о контрактной системе в действиях администрации Московского района по уборке территории от свалок, сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

На аукционе чиновники разыгрывали право на устранение стихийной свалки в строящемся квартале, располагающемся в южной части проспекта Космонавтов. Общая сумма четырех контрактов составила около 155 млн рублей. На условия процедуры пожаловался один из подрядчиков-претендентов, ООО "Экомир": от компании потребовали предоставить лицензию на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов I-IV классов опасности.

Претензии УФАС состоят в том, что работы, которые требуются от участников торгов, не требуют обязательного наличия у них такого рода документов.

Теперь составители технического задания из районной администрации должны будут его переформулировать.