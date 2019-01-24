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18:21

Эсеры настаивают на повышении стипендий до уровня прожиточного минимума

Справедливороссы, представленные в Государственной думе, считают необходимым увеличение размера студенческих стипендий в несколько раз. Таким образом, по задумке социал-демократов, они должны будут  сравняться с официальным уровнем прожиточного минимума. В свою очередь, индексацию, из раза в раз назначаемая правительством, в партии находят издевательской и ничтожной. В последний раз она составила 4 процента.

"В ближайшие три года темпы индексации остаются прежними, то есть примерно по 150 рублей в год будут прибавлять. Понятно, что этих средств не хватает даже на проезд. Это не просто нищенские, это символические суммы, так сказать, подачка на жвачку", - негодует лидер СР Сергей Миронов, чьи слова цитирует его пресс-служба.

Сообщается, что депутаты отправили инициативу на рассмотрение в правительство, а также то, что по формальным причинам ранее ее не стали рассматривать в стенах парламента. Между тем, деньги у страны на ее реализацию имеются, уверен Миронов.

"Есть масса источников для привлечения дополнительных средств. Например, прогрессивная шкала подоходного налога, на введении которой настаивает наша партия. Как минимум, правительство может перенаправить на выплату достойных стипендий и те миллиарды рублей, которые ежегодно выделяются на стимулирование госслужащих", - подчеркнул политик.

На сегодняшний день прожиточный минимум по России в целом составляет 11160 рублей, тогда как минимальная стипендия составляет около 1600 рублей.

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