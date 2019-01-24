Режиссер "блокадной" комедии Красовский готов к уголовному преследованию

Режиссер нашумевшего фильма "Праздник", выдержанного в жанре "черной комедии" и повествующего о теневой стороне жизни блокадного Ленинграда, Алексей Красовский в разговоре с RTVi признался в том, что в случае, если над ним совсем "сгустятся тучи", он не боится оказаться в местах лишения свободы. По его словам, этим его трудно будет удивить, поскольку его отца несколько раз отправляли в колонию, где будущий кинематографист его навещал. Гораздо меньше режиссер готов к нападениям психически больных и агрессивных людей на улице.

Я видел людей в погонах и в своем доме, и довольно регулярно, поэтому могу сказать в ответ на "А не хотите ли снова это повидать?" - "Ну, окей. Придут, значит, повидаю еще раз". Это не та опасность, которая меня сильно пугает. — Алексей Красовский

Фильм "Праздник" изображает новогодний праздник в блокадном Ленинграде в доме представителей элитного сословия, приближенного к власти. За столом неожиданно сталкиваются представители разных социальных слоев, и привилегированные хозяева безуспешно пытаются скрыть признаки своего материального благополучия. Киноленту Красовский снял на частные деньги и бесплатно выложил в YouTube, разуверившись в том, что она сможет выйти в прокат после разгромной критики со стороны некоторых представителей власти - в том числе, министра культуры Владимира Мединского.

В январе режиссера вызвали на допрос в Следственный комитет, на который он не явился. Красовский предположил, что силовиков интересуют конкретные источники финансирования его скандальной картины.