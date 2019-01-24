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24 января, 19:52

Радзиховский: Из-за Курил Путин рискует прослыть в народе предателем

Несмотря на традиционную политическую инертность большей части российского населения, возможное согласие президента Владимира Путина на передачу Курильских островов японцам способно сильно навредить его политической карьере, счел важным предупредить общественность публицист и психолог Леонид Радзиховский в интервью информационно-аналитическому YouTube-каналу Sobinews. Произойти это может из-за того, подчеркнул аналитик, что пассивность отнюдь не всегда исключает злопамятности.

Народ безмолвствует, но здесь очень грозный подтекст - народ никогда не забудет этого Путину и никогда ему этого не простит. Если к этому добавится одно-единственное слово "предатель" - то всё. Смыть это в народном мнении никакими телевизионными слюнями невозможно.

Леонид Радзиховский

Всю трудность этой темы, также заметил эксперт, "высвечивает" демонстративное молчание лидеров парламентских партий и главных ведущих федеральных телеканалов, всячески избегающих разговоров о Курилах, чтобы не сказать "лишнего".

Оба государства дискутируют о принадлежности Курильских островов с середины 20-го века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных и самых маленьких островов заповедника - Шикотан и Хабомаи -  зафиксирована в советско-японской декларации 1956-го года.

После встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Кремле 22 января Путин выразил удовлетворение ее ходом, однако о каких-либо существенных изменениях в переговорных позициях двух сторон никем и ничего не было сказано. Ожидается, что через несколько месяцев Путин нанесет своему визави ответный визит.

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24 января, 23:16    
ничем путин не рискует, а "народ" еще будет кричать - "ура!.., "путин мудрец!".., "давно пора было отдать!"... российский "народ" сознанием как был так и остался "крепостной массой"... много чего он должен был "не прощать" царю-путину и прочим правителям. хорошо получилось лишь единожды - в 1917 году... с тех пор за десятки лет вожди репрессиями уничтожили здоровые виды и создали человека-гмо, который "любит" когда его унижают, причем сам дает кнут и снимает портки, держат на мрот(е), окуривают мозги разными видами "помета", в том числе и соловьинным, а и вкалывают стероиды под названием - "патриотизм" - типа, "крымнаш"... "сирия-друг"... "запад-[цензура]ы" - а мы "святые" и "наше место в раю"...

24 января, 23:02    
Одним преступлением больше, одним меньше - на репутацию уже не повлияет.

24 января, 22:17    
С той поры, когда Путин осмелился украсть пенсии миллионов россиян, ему не простят и не забудут ничего.
Он показал всем, что он - враг и изменник.

24 января, 20:24    
Путин по Курилам красную линию не переступил, будем думать, что и не переступит, иначе станет НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЕМ России и россиян!

24 января, 20:09    
Почему Китаю можно было отдать остров, а Японии - нельзя? Пошумят-пошумят в интернете, да и успокоятся. А друзья-олигархи с японцами проектов в Сибири налепят и новую планку в списке Форбса возьмут.

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