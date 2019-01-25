18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:25

В ряде городов России массово эвакуировали соцобъекты из-за сообщений о минировании

Сегодня, 25 января, в учреждения образования и здравоохранения ряда российских городов поступили анонимные сообщения о минировании зданий, передает "Интерфакс". После проверки помещений информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась. Отмечается, что все послания, отправленные через имейл, имели идентичный текст.

Массово эвакуировали школы, больницы и здания местных администраций в Бурятии, Якутии, на Дальнем Востоке. Только в Иркутске в 11 школах был приостановлен учебный процесс из-за сообщения о минировании.

По данному факту ФСБ проводит проверку.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


9:29    
Давно нужны репрессии к телефонным террористам, вплоть до сметной казни, иначе этот дурдом не остановить!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

10:45 Милонов заявил о необходимости приравнять аборты к убийствам   3

10:15 Россиян могут обязать платить за регистрацию номеров мобильных

9:50 Минобороны рассекретило документы о днях блокады Ленинграда   2

9:25 В ряде городов России массово эвакуировали соцобъекты из-за сообщений о минировании   1

24 января, 20:58 Ройзман порассуждал на тему петербургского снегопада   3

24 января, 20:42 Тетердинко перестал быть главой петербургского исполкома единороссов   7

24 января, 19:52 Радзиховский: Из-за Курил Путин рискует прослыть в народе предателем   8

24 января, 19:37 «Я была аполитичной, а потом они решили построить ВСД»

24 января, 19:26 Цивилев попытался урезонить депутата, предложившего россиянам блокадный рацион

24 января, 18:52 Режиссер "блокадной" комедии Красовский готов к уголовному преследованию   8

24 января, 18:45 Справедливороссы вступились за обвиненного в смерти людей при прорыве трубы диспетчера   1

24 января, 18:21 Эсеры настаивают на повышении стипендий до уровня прожиточного минимума

24 января, 18:09 Киевский суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы

24 января, 17:59 УФАС нашло нарушения в действиях чиновников по уборке Московского района   1

24 января, 17:29 Володин предложил проверять чиновников на способность к сопереживанию   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.