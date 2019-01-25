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9:50

Минобороны рассекретило документы о днях блокады Ленинграда

За несколько дней до 75-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от блокадного кольца Министерство обороны решило рассекретить архивные документы, связанные с данным временным отрезком.

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Фото: архив Минобороны

В большей части из раскрытой документации говорится о пролегавшей по дну Ладоги стратегической 35-километровой магистрали - "Ладожской артерии", благодаря которой в осажденный город поступало топливо, а также о Дороге жизни, частично проходившей по скованному льдом озеру, по которой везли продовольствие.

Помимо прочего, рассекречена информация о планах по эвакуации людей из блокадного города.

Раскрыты данные и об операциях, в которых были задействованы подлодки, выходившие на "рейды" в Ладогу.

Резюмирует подборку отчет о торжественном салюте по случаю освобождения Ленинграда от блокады: 27 января 1944 года залп дали 324 орудия.



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10:18    
Кстати, на карте хорошо видно, что войска на Карельском перешейке фашиста Маннергейма-лучшего друга Гитлера и так любимого экс-губернатором Полтавченко, плотно блокировали Ленинград, что и привело к гибели миллиона блокадников!!!

10:11   Саша  
Оборона Ленинграда от войск фашистской Европы, беспримерное мужество блокадников и снятие блокады не знает себе равных по доблести во всей(!!!!!!!!) многовековой истории нашего Отечества! Сейчас это нравственная опора, основа, СКРЕПА существования современной России, потому на эту СКРЕПУ и покушаются всякие подонки, то нападая на руководителя Ленинграда Жданова, то создавая мерзкие и клеветнические поделки о тех героических днях в стиле "праздника" Красовского....Он же не снял фильм, к примеру, о тысячах рабочих, работавших по 20 часов в сутки, и спавших прямо у станков или про пацанов, работавших из-за малого роста на приставных табуретках у станков и тд. Вечная слава героям Ленинграда!

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