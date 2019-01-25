Россиян могут обязать платить за регистрацию номеров мобильных

В 2020 году россиян могут обязать платить за регистрацию устройств, работающих в диапазоне сотовых сетей, передает РБК, ссылаясь на проект законотворческой инициативы, имеющийся в распоряжении редакции. В документе прописано также, что регистрировать необходимо будет не только мобильные телефоны, но и ноутбуки, планшеты, банкоматы и даже счетчики-тарификаторы ЖКХ.

Отмечается, что граждане РФ самостоятельно в течение нескольких месяцев с момента покупки должны будут вносить данные о приобретенной технике в специальную базу. Стоимость данной опции, отмечают авторы законопроекта, не будет превышать 100 рублей.

О каких-либо штрафах за отказ от регистрации в инициативе не говорится, однако сказано, что если владелец не уведомит оператора сотовой сети о приобретении мобильного аппарата, его могут отключить от связи.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.