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10:15

Россиян могут обязать платить за регистрацию номеров мобильных

В 2020 году россиян могут обязать платить за регистрацию устройств, работающих в диапазоне сотовых сетей, передает РБК, ссылаясь на проект законотворческой инициативы, имеющийся в распоряжении редакции. В документе прописано также, что регистрировать необходимо будет не только мобильные телефоны, но и ноутбуки, планшеты, банкоматы и даже счетчики-тарификаторы ЖКХ.

Отмечается, что граждане РФ самостоятельно в течение нескольких месяцев с момента покупки должны будут вносить данные о приобретенной технике в специальную базу. Стоимость данной опции, отмечают авторы законопроекта, не будет превышать 100 рублей.

О каких-либо штрафах за отказ от регистрации в инициативе не говорится, однако сказано, что если владелец не уведомит оператора сотовой сети о приобретении мобильного аппарата, его могут отключить от связи.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

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