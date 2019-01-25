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10:45

Милонов заявил о необходимости приравнять аборты к убийствам

Федеральный единоросс, депутат Виталий Милонов считает важным, чтобы абортирование законодательно было под запретом. Также он полагает, что любая попытка избавиться от внутриутробного ребенка должна быть уголовно наказуема.

"Аборт - это убийство, и относиться к нему надо соответствующим образом. Не надо прикрываться нейтральными терминами типа "прерывание беременности" или "нежелательный плод". Это убийство человека, находящегося в утробе матери, и точка", - поделился парламентарий с РИА "Новости".

Однако, с сожалением отметил Милонов, добиться уголовного преследования матерей, желающих избавиться от плода, на данный момент проблематично - "слишком сильно еще это абортное масонское лобби".

Не так давно, напомним, депутат выступил с инициативой, предполагающей запрет суррогатного материнства на возмездной основе.



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11:00    
Феномен ВЕЛИКОГО Сталина и заключается в том, что за примерно 30 лет его правления численность населения СССР выросла на 50 миллионов(!!!!!!!!!) человек, то есть был рост 1,5-2 миллиона в год, и это несмотря на огромные людские потери в годы Великой Отечественной войны! А сейчас за 2018 год МИНУС 86 тысяч и это с учётом сотен тысяч новых граждан России-иммигрантов...

10:52    
Путину надо принимать супер решительные меры по выправлению(СПАСЕНИЮ) демографической ситуации в России! Сейчас численность населения падает в арифметической прогрессии, через год-два падение численности будет геометрическим!

10:49    
Бавает, что и бесноватых посещают здравые мысли.

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