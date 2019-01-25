Милонов заявил о необходимости приравнять аборты к убийствам

Федеральный единоросс, депутат Виталий Милонов считает важным, чтобы абортирование законодательно было под запретом. Также он полагает, что любая попытка избавиться от внутриутробного ребенка должна быть уголовно наказуема.

"Аборт - это убийство, и относиться к нему надо соответствующим образом. Не надо прикрываться нейтральными терминами типа "прерывание беременности" или "нежелательный плод". Это убийство человека, находящегося в утробе матери, и точка", - поделился парламентарий с РИА "Новости".

Однако, с сожалением отметил Милонов, добиться уголовного преследования матерей, желающих избавиться от плода, на данный момент проблематично - "слишком сильно еще это абортное масонское лобби".

Не так давно, напомним, депутат выступил с инициативой, предполагающей запрет суррогатного материнства на возмездной основе.

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