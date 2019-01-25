В Кузбассе заработала "горячая линия" по вопросам голодных обмороков детей

В образовательных учреждениях Кемеровской области начались массовые проверки наличия у местных школьников признаков недоедания и анемии, передает радиостанция "Говорит Москва".

Также заработала горячая линия, куда, позвонив, можно сообщить специалистам, возникают ли в школе у ребенка проблемы, связанные с питанием.

Ранее 23 января детский омбудсмен в Кемеровской области Дмитрий Кислицын поведал, что ему доподлинно известно, что в нескольких отдаленных от регионального центра школ дети, чьи родители не смогли выдать им необходимую денежную сумму для оплаты обеда в столовой, прямо во время урока падали в голодные обмороки. Уполномоченный связал данное обстоятельство с социальным неравенством между материальным положением родителей учащихся.

В свою очередь в администрации Кемеровской области были удивлены тому, что Кислицин поспешил поделиться этой информацией со СМИ, а не с ними.