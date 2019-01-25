Путин приедет в Петербург в годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент Владимир Путин 27 января посетит Петербург для участия в нескольких мероприятиях к 75-летию снятия блокады Ленинграда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, программа «еще прорабатывается», в каких именно мероприятиях будет участвовать Путин – не уточняется. Песков добавил, что годовщина снятия блокады Ленинграда – это «очень важная дата для всей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина».

Говоря о дискуссии вокруг уместности проведения в Петербурге парада по случаю годовщины, Песков сказал, что это город «с богатыми дискуссионными традициями», и это «не тема Кремля».

Идея проведения парада на Дворцовой площади 27 января 2019 года вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Ряд общественных и культурных деятелей заявили, что праздничное шествие не уместно для скорбной даты. В то же время представители власти – в том числе врио губернатора Алекcандр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров – идею поддержали.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.