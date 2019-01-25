Гололедица унесла первую жизнь: в канун праздника, поскользнувшись, погибла блокадница

В канун торжеств, которые пройдут в Петербурге по случаю 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, не дожив дня до памятной даты, погибла свидетельница тех дней, 79-летняя пенсионерка Валерия Грибанова, передает "Фонтанка".

Женщина стала жертвой повальной городской гололедицы. Трагический инцидент произошел в Калининском районе: пожилая дама, поскользнувшись, не удержалась на ногах и упала, сломав шейку бедра. Перелом оказался для неё смертельным - восстановиться Грибанова не смогла в силу возраста.

В администрации района информацию о смерти блокадницы подтвердили.

Примечательно, но уборкой и содержанием дорог в районе занимается автопарк №7 "Спецтранс" - фигурант прокурорского и антимонопольного внимания.