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17:43

УФАС: Жалобы на конкурсы по обновлению дорожной разметки признаны необоснованными

Рассмотрев жалобы ООО "ТК «Восток Запад Транзит»" на нарушения в аукционах по "выполнению работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки во всех городских районах", петербургские антимонопольщики сочли их необоснованными, конкурс может быть продолжен.

Заказчиком 13 работ является "Дирекция по организации дорожного движения". Стартовая цена контрактов превышает 474 млн рублей.

Победители стали известны ещё 18 января. ЗАО "Трест" за 205 млн "переразметит" Выборгский, Василеостровский, Калининский, Красногвардейский, Курортный, Петроградский и Приморский районы. В Колпинском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах разметку за 112 млн обновит компания "Роуд Лайф". В "борьбе" за Адмиралтейский и Кировский районы победила компания "Перекресток". В свою очередь Красносельский, Кронштадтский и Петродворцовый районы на 39 млн достались ООО "Траектория", Московский район получила компания "Продвижение" за 39 млн рублей, а оставшийся Пушкинский (за 32 млн) – "ЭДС".

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