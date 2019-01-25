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18:06

В Красноярском крае на единоросса составили протокол за избиение женщины

В Краснодарском крае в отношении депутата совета Кореновского городского поселения от «Единой России» Сергея Аксенова составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП (побои) после сообщений об избиении женщины, передает издание «Свободные медиа».

Потерпевшая Ольга Котенко заявила, что Аксенов избил ее. По ее словам, случилось это в ночь на 6 августа, и тогда же депутат избил свою жену. Девушка зафиксировала побои, обратившись к травматологу, написала заявление.

Котенко утверждает, что Аксенов предлагал ей 10 тысяч рублей, чтобы она забрала заявление, а после отказа сам заявил на ее мужа. В отношении последнего возбудили дело ст. 112 УК (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

По словам адвоката Котенко Алексея Аванесяна, дело депутата о побоях поступило в суд. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы.

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19:08    
Если бы попал на чиновника типа Пака, получил бы лет 10.

18:58    
Избил жену и подругу жены? А муж подруги кого побил?
Афтар, Сам-то понял. Писака - КЮ.

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