В России резко подорожала курица

Средняя потребительская цена на курицу в России на 14 января 2019 года выросла до 152,71 рублей за килограмм, что на 22,4% больше, чем в январе 2018 года, сообщили в Минсельхозе.

Резко выросла средневзвешенная оптовая цена на мясо птицы: до 117,2 тысяч рублей за тонну, что на 21,8% больше, чем в январе 2018 года. Отметил Минсельхоз и подорожание говядины и свинины, но они прибавили всего лишь 3,4% и 8% в рознице соответственно.

В Минсельхозе заявили, что ожидают снижения цен на мясо птицы из-за восстановления производства на предприятиях, пострадавших от птичьего гриппа, передает ТАСС. По словам чиновников, цены на 17 января уже упали на 4,2% с начала года.