Лесотехнический университет оштрафовали из-за строительства теплицы

Выборгский суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей Лесотехнический университет имени Кирова за снос оранжереи в парке на Институтском проспекте и повреждение объекта культурного наследия, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд установил, что университет снес одноэтажное здание в парке на Институтском проспекте, которое не было объектом культурного наследия, но располагалось в границах такового – при этом разрешения на снос не было. Вместо него построили теплицу, которая по характеристикам превышает снесенное здание.

Зона строительства не ограждалась, информационные щиты отсутствовали, в парке складировались строительные материалы и мусор, отметили в суде. К тому же в процессе строительства рабочие повредили газон и дорожки, деревья оградили ненадлежащим образом. Местами газон был уничтожен: строительная техника проезжала по траве и корням старых деревьев.