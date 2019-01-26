Беглов возложил цветы к блокадной надписи на Невском проспекте

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов возложил цветы к памятной надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». на Невском проспекте, 14, сообщили в Смольном.

«К этим надписям многие годы возлагают цветы, что стало уже настоящей ленинградской традицией. Важно, чтобы ее сохраняли и наши потомки», - заявил Беглов.

Всего в Петербурге есть две подобные надписи – на Невском и Лесном проспекте, 61. Это – реплики, воссозданные по инициативе поэта Михаила Дудина, оригинальных надписей не сохранилось. Такие надписи появились на фасадах петербургских зданий в 1943, в годы блокады Ленинграда, на северных и северо-восточных сторонах улиц. Ленинград обстреливали с южного направления, в том числе с Пулковских высот.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.