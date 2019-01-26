Активисты пикетировали у администрации президента против преследования геев в Чечне

В Москве у здания администрации президента активисты вышли в одиночные пикеты, требуя прекратить преследования лиц нетрадиционной ориентации и «убийства чести» в Чечне, передает «Новая газета».

Пикеты у администрации продолжались около получаса, затем активисты переместились на улицу Маросейка. Никого не задержали.

Активистка «Социалистической альтернативы» Александра Алексеева заявила, что власти ничего не предпринимают, несмотря на информацию о «новых задержаниях, пытках и убийствах», опубликованных «Российской ЛГБТ-сетью». «Кто-то говорит, что это какая-то утка, что геев в Чечне нет. Власти пытаются замолчать эту тему. На антифашистском марше задержали наших друзей-активистов именно за упоминание ситуации в Чечне», - подчеркнула Алексеева.

В 2017 году «Новая газета» писала, что в Чечне свыше ста человек были задержаны по подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания, задержанных помещали в секретные тюрьмы и пытали, заставляя назвать имена других гомосексуалов, три человека были убиты.

Власти Чечни называли информацию издания ложью. Сам Кадыров во время встречи с президентом Владимиром Путиным опроверг информацию этих «провокационных статей», отметив, что «даже говорить про это неудобно». Официальные проверки информацию о преследовании геев в Чечне не подтверждают.