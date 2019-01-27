18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:24

Беглов зашел к блокаднице поздравить ее со столетием

Врио губернатора Александр Беглов навестил 27 января жительницу Приморского района, блокадницу Елену Галиндо, чей сотый день рождения совпал с датой 75-летия полного освобождения Ленинграда от осады, сообщает официальный сайт Смольного.

Городской начальник был "вооружен" поздравлениями, цветами и подарком лично от главы государства Владимира Путина.

Елена Галиндо, имея квалификацию медсестры, стала активной участницей Великой Отечественной войны с первых же ее дней. В ее послужном списке числятся такие награды, орден "Отечественной войны 2 степени", медаль "За боевые заслуги" и медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг". 

Во время визита Беглова на Дворцовой площади прошел военный парад.

A54I2109.jpg (237 KB)

Фотография: Официальный сайт петербургского правительства



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

16:05 Путин выступил перед петербуржцами по случаю Дня снятия блокады

15:08 Подмосковная чиновница недовольна тем, как россияне пополняют бюджет   1

14:17 Путин поручил выделить 150 млн рублей мемориальному музею блокады

13:24 Беглов зашел к блокаднице поздравить ее со столетием

12:31 Вишневский: Какой парад, когда даже снег не могут убрать?   6

11:16 Немцы выплатят блокадникам миллионы евро   7

10:14 На Дворцовой площади начался военный парад   1

9:40 В защиту сквера у СКК петербуржцы встали в "живое кольцо"   1

26 января, 17:58 Активисты пикетировали у администрации президента против преследования геев в Чечне   7

26 января, 16:57 Чиновница на Алтае сочла завышенными требованиями недовольство учителей зарплатой в 9 тысяч рублей   8

26 января, 16:28 За пикет против Путина и Госдумы задержали четверых активистов на Невском   15

26 января, 15:05 На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда   9

26 января, 13:59 Вице-губернатор Линченко обсудил с депутатами судьбу домов на Тележной улице   2

26 января, 12:48 Свидетель по делу Никиты Белых арестован по подозрению в мошенничестве   1

26 января, 11:50 Беглов возложил цветы к блокадной надписи на Невском проспекте   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.