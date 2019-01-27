Латынина: Российская власть поощряет прежде всего совершение мерзостей

Кадровую политику в современном российском государстве и технологию того, как в нем делаются номенклатурно-финансовые карьеры, проанализировала на нескольких примерах последних лет в авторской радиопрограмме публицист Юлия Латынина. По ее мнению, можно говорить о разновидности "отрицательного отбора" - но не в смысле человеческого материала, а в смысле поступков, при помощи которых кадры себя пытаются зарекомендовать. Ситуация удобна двум сторонам - высшему начальству и тем, кто стремится наверх: фактически, некие неблаговидные вещи реализуются чужими руками.

Как бывший кагэбэшник, Путин очень хорошо знает, что в большой стране всегда найдется масса добровольцев делать мерзости, надо им только не мешать. Все сами сделают. И наше государство это в этом смысле такой антирынок. — Юлия Латынина

В результате, по ее словам, силовики, депутаты, чиновники, понимая правила игры, соревнуются друг с другом именно в том, кто поступит деструктивнее и аморальнее всех, видя, что это практически всегда безнаказанно.

"Убьешь Магнитского, украдешь 250 миллионов долларов, подведешь Россию под санкции — с тебя очков никогда не снимут. Арестуешь украинских моряков, подведешь Россию под нарушение Женевской конвенции обращения с пленными; арестуешь Савченко, опозоришься на весь мир в процессе — санкций против тебя никогда не будет. Вот если ты сделаешь что-то хорошее, то санкции могут быть", - гласит наблюдение Латыниной.

В логический ряд "мерзостей", приведенный журналистом выше, попали также всевозможные запретительные законы.