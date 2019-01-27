Просившей военной помощи у Путина австрийке дали 14 лет тюрьмы

Предводительница одной из ультраправых политических организаций Австрии Моника Унгер получила от местного правосудия 14 лет реального срока заключения, передает радиостанция "Свобода" со ссылкой на немецкоязычные источники.

Женщине инкриминируется попытка насильственного свержения государственного строя. Желая помощи от России, она выступала с обращениями в адрес президента Владимира Путина, призывая его ввести войска на территорию своей страны. О том, известно ли о ее планах что-либо Путину и его окружению, ничего не говорится.

Незарегистрированная организация, управляемая Унгер, насчитывала в своих рядах порядка 2700 участников. Активисты выступали с радикальными требованиями и предложениями. В частности, Унгер провозгласила себя президентом выдуманного государства "Федерация Австрия", ее сподвижники раздавали всем желающим паспорта "Федерации", а также призывали граждан массово отказаться от уплаты австрийских налогов.

Еще 13 соратников политика получили меньшие тюремные сроки.