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11:20

Лимонов: У России имидж бесхребетной страны-улитки

Писатель и политик Эдуард Лимонов опубликовал в своем "Живом журнале" полный досады пост, в котором ругает Кремль за его излишне корректное и в то же время нерешительное поведение во взаимоотношениях с другими странами, которые, по мнению лидера другороссов, используют это и позволяют себе по-всякому хамить на правах "старшего товарища".

Одним из таких примеров для него стал сюжет с отравлением семьи бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании. По мнению Лимонова, британцы либо что-то замалчивают, либо откровенно врут, не показывая Скрипалей широкой общественности, в то время как Россия не требует никакой информации и "виновато" повторяет дежурные слова о своей непричастности к случившемуся.

Путино-Песковское умиротворяюще-уклончивое поведение привело к тому, что нас презирают в мире и будут презирать. Кремль выпрашивал участие в Олимпийских играх хоть безымянными собачками, и в результате на нас сейчас только что воду не возят. У нас образ бесхребетной страны-улитки.

Эдуард Лимонов

Следствием этого, к прискорбию писателя, стало угасание в народе патриотической эйфории, давшей о себе знать сразу после присоединения Крымского полуострова к России в 2014-м году.

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14:49    
Лимон прав!!! Меня коробит от этой бесхребетности и жалких оправдываний. Хватит.

14:40    
Что там в Венесуэле? Нам из Питера конечно виднее...

13:12    
12:43. В парламенте Венесуэлы большинство-американские подстилки, потому они и воюют с Мадуро! США уже почти везде поставили своих ставленников, сделали президентами стран в Ю. Америке: Колумбия, Аргентина, Бразилия и тд. Теперь очередь подошла к Колумбии, где США начали государственный переворот(!!!), не исключено, что и войска введут, как в Ирак или бомбить начнут, как Югославию, Ливию, Сирию, итд. Сталин же величайший правитель во все века нашего Отечества и будь он жив, то Россия доминировала бы твёрдо в мире, как при его жизни СССР! Ведь, к примеру, "крутой" Запад отдал Сталину не прекословя во владение пол Европы, а сейчас на Путина шипит за какой-то мизерный Крым...

12:43    
11:47 Гуайдо, не случайный оппозиционер, а глава парламента Венесуэлы. Мадуро узурпировал власть, что было признано парламентом страны. Именно поэтому Хуана Гуайдо признали и.о. президента почти все южноамериканские страны-соседи Венесуэлы. Причём здесь бывший царский провокатор, диктатор-интриган и массовый убийца параноик Джугашвили?

12:06   Бордунов  
Благодаря Клишасу, Боковой, Яровой, Дугину, Бородаю, Володину, писателям Старикову и Проханову, депутату Федорову, Путину и его компашке, Путин-ТВ,  Милонову-Лимонову, партии Единая Россия, путинистам на местах, троллю Саше (11:32, 11:47), Лаврову и Маше, Рогозину, Клинцевичу, у Российской Федерации имеется устойчивая репутация мстительной, вороватой, истеричной идиотки.

11:47    
Вот, почему Трамп может ЛЕГКО назначить своего президента в Венесуэле при наличии Мадуры - законно избранного, а Путин не может, к примеру, сделать Медведчука, Симоненко и др. президентом Украины??? Потому что Путин-слабак! Как же ему далеко до ВЕЛИКОГО Сталина, который мог всё и которого слушался весь мир!!!

11:32    
Чувство патриотизма у россиян усилилось бы в разы при возвращении в родные пенаты -России Новороссии от Одессы до Харькова! Вот это был бы праздник с салютом и военным парадом на Красной площади и тд! Путину этот вопрос надо обязательно решить в ближайшее время!!! Ладно пусть пока Путин введёт в строй "Северный поток-2", имеющий огромное и экономическое, и геополитическое значение для России,ну, а дальше русский народ должен жёстко потребовать от него исторически справедливого ВОЗВРАЩЕНИЯ в состав России ИСКОННО РУССКИХ земель -Новороссии, Приднестровья и др.

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