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12:25

Ганапольский не верит в успех идеи "профсоюза Навального"

Новый проект Алексея Навального, в рамках которого политик предлагает каждому "бюджетнику" официально обжаловать уровень своей зарплаты, если ему недоплачивают, оценил публицист Матвей Ганапольский. Несмотря на правильные побуждения, которые, с точки зрения аналитика, движут главой Фонда борьбы с коррупцией, эффективность альтернативного "профсоюза Навального" он ставит под большое сомнение, уповая на менталитет россиян и их общую инертность. Радииоведущий объяснился в эфире авторской программы.

"Не жили хорошо – нечего и привыкать", "бедный, но честный"... К сожалению великому, российские граждане не желают защищать ни зарплаты свои, ни дома свои, ни самое главное – свое человеческое достоинство. За 18 лет, а до этого за  70 лет советской власти оно растоптано и уничтожено, его нет как субъекта в российском сознании.

Матвей Ганапольский

Вместе с тем, идея безотносительно ее "исполнителей" восхищает обозревателя, так же, как и ее автор, поскольку, по словам Ганапольского, Навальный "не перестает думать о том, как сдвинуть с места страну, которая летит в пропасть".

В основе условного "профсоюза" лежат так называемые майские указы президента Владимира Путина, изданные им еще в 2012-м году и устанавливающие минимальный размер заработной платы для сотрудников бюджетных учреждений, который не должен быть ниже средней зарплаты по тому или иному региону. По мысли Навального, в случае несоответствия реального положения дел майским указам, каждый такой "бюджетник" при помощи юристов ФБК способен добиться справедливости через прокуратуру и суды и повысить тем самым свой уровень жизни.

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14:27    
13-34
Без сопливых разберемся.

13:34    
для 13.21.
Нужна...нужна....нужна... Не болтай, а возьми и сделай! Хоть что-то для всех полезное...

13:21    
Всё это болтовня слюнявых интеллигентов в очочках, совершенно ни на что неспособных! А нужна Советская власть с ВЧК, с НКВД, чтобы навести порядок в России в интересах трудового народа!

13:02    
Гонопольский, что несешь?
В советское время профсоюзы ЗАЩИШАЛИ людей труда!!!
Заботились о детях и стариках! Это подтвердит каждый, живший при советской власти.
А сейчас? Развалились предприятия а с ними и профсоюзы. Власть защищает олигархов, которых богатыми не назовешь, потому что у них это богатство не личным трудом заработано десятилетиями, а украдено у простого народа.
И до сих пор на свободе обворовавшие народ "реформаторы", типа Чубайса.
Пока ВОРЫ не будут сидеть в тюрьме, нам нормальной жизни не видать.
И скажите спасибо Навальному, что он хоть как-то пытается препятствовать  астрономической  коррупции!!!

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