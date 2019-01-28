18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:38

В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег

В Саратове уволили начальника отдела образования Октябрьского района после того, как  учителей школы № 95 заставили убирать снег, сообщили в мэрии города.

Ранее появились сведения, что саратовских учителей заставили выйти на субботник, передает URA.RU. Женщины в мороз пытались лопатами убирать снег в мешки для строительного мусора.

Кроме уволенной чиновницы, наказаны также замглавы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директор школы № 95: им объявлены выговоры. По словам представителей мэрии, чиновники администрации приняли «самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы».

«При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, – погодные условия, инвентарь, объемы работ. Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненный невозможного – корень подобных казусов», - заявил глава Саратова Михаил Исаев.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:24    
Да-а...   Снег в мешки...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

16:21 Профессор Щеглов ожидает отставок из-за плохой зимней уборки   1

15:52 УФАС заинтересовалось непристойной рекламой питейного заведения   1

15:50 Активисты спросили прокуратуру о конфликте интересов между Макаровым и его дочерью   6

15:27 Сотрудница ФБК пожаловалась на шантаж и угрозы со стороны силовиков   1

14:59 На алтайского депутата завели уголовное дело из-за драки с женщинами и подростком

14:25 К "Метрострою" подали новые иски на 30 млн рублей

13:39 В петербургскую типографию пришла полиция из-за плакатов о плохой уборке снега   9

13:38 Беглов обвинил Резника в заявлении о необходимости сдать Ленинград фашистам   21

13:33 В Смольном отчитались о промежуточных итогах зимней уборки   2

13:16 "Открытая Россия" подаст в Минюст документы для регистрации   6

12:59 В Удельном парке согласовали "мусорный" митинг   6

12:38 В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег   1

12:25 Ганапольский не верит в успех идеи "профсоюза Навального"   4

11:55 Высказавшаяся о зарплате учителей алтайская чиновница отделалась замечанием   2

11:51 Эсеры добиваются мониторинга городской земли на предмет ее опасности   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.