В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег

В Саратове уволили начальника отдела образования Октябрьского района после того, как учителей школы № 95 заставили убирать снег, сообщили в мэрии города.

Ранее появились сведения, что саратовских учителей заставили выйти на субботник, передает URA.RU. Женщины в мороз пытались лопатами убирать снег в мешки для строительного мусора.

Кроме уволенной чиновницы, наказаны также замглавы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директор школы № 95: им объявлены выговоры. По словам представителей мэрии, чиновники администрации приняли «самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы».

«При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, – погодные условия, инвентарь, объемы работ. Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненный невозможного – корень подобных казусов», - заявил глава Саратова Михаил Исаев.