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12:59

В Удельном парке согласовали "мусорный" митинг

На территории Удельного парка 3 февраля состоится митинг, организованный экологическими активистами из общественного движения "Россия - не помойка", о чем они сообщили ЗАКС.Ру. Известно, что мероприятие согласовано с городской администрацией.

Как говорится, в анонсе, участники намерены озвучить неколько базовых требований. Среди прочего, они добиваются полного запрета на сжигание мусора и замены этой технологии более безопасными методиками утилизации отходов. Кроме того, активисты считают необходимым сделать обязательным для всех петербуржцев раздельный сбор мусора. Мониторинг состояния воздуха, воды и почвы должен стать, по их коллективному мнению, регулярным, а результаты его - общедоступными. Наконец, требуют они, число зеленых зон должно увеличиваться, а не уменьшаться.

На митинг его организаторы пригласили лидеров всех фракций в городском парламенте, руководителей всех смольнинских комитетов, градозащитников и журналистов.

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16:16    
15-45
Хороший ответ.
Товарищ, а что Вы думаете о необходимости раздельного сбора?

15:45    
15-31
Конечно, не приду. У меня с головой в порядке, и справки есть - получаю при прохождении комиссий на машину и оружие. Но вот с вами проблемы. Бывая в этих заведениях, встречал там клиентов с такими же мыслями , как у вас, и, главное, с таким же смехом. Возможно, это были вы. Вся ваша радость в том, что эти клиенты, как небуйные,  были не в изолированных помещениях, но в дневном пансионате и проходили на обед мимо нашей очереди в сопровождении медсестёр Лечитесь как следует, и врачи вам помогут. Раз допускают до компа, значит, дела у вас не так плохи. Выздоравливайте ! Больных мне жалко. Они не всегда виноваты в болезни, как и вы.

15:42    
15-31
Позиция верная, а вот стиль и форма - ниже некуда.

15:31    
14:31 вы голубая голубка не придёте. Понятно.У вас голубка прилетит голубь и приголубит голубого. Так? Ха,ха,ха...

14:31    
Предсказываю численность бездельников не более 300  человек вместе с проплаченной массовкой, баламутами- жидятами, начальниками. зеваками, шакалами-журналюгам  и просто лыжниками в парке. Кто меньше ? Хорошо хоть, что сборище там , где положено. Всегда надо так, а не лезть в центр города со своими провокационными помыслами.

13:26    
Запасайтесь лыжами, снегоходами... Спасибо, власть, за такое уважение к мусору...

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