На алтайского депутата завели уголовное дело из-за драки с женщинами и подростком

На Алтае правоохранители возбудили уголовное дело в отношении депутата Чемальского райсовета народных депутатов Юрия Корнеева за драку в конце 2018 года в кафе с женщинами и подростком, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Дело возбуждено по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев). По версии следствия, вечером 22 декабря Корнеев в кафе, будучи пьяным, в ответ на замечания по поводу своего поведения несколько раз ударил управляющую заведения, 59-летнюю певицу и 14-летнего подростка, заступившегося за последнюю.

Сам депутат утверждал, что драка была спровоцирована, а конфликт произошел из-за недопонимания, передает ТАСС. По словам Корнеева, у него не было ни банковской карты, ни наличных средств, и он предложил за ними съездить, но сотрудники кафе устроили скандал и вызвали полицейские. Депутат утверждал, что подросток накинулся на него первым.

«Я понимал, что это подросток и отреагировал спокойно, я видел, что провокация была - втянуть меня в драку», - заявил депутат.