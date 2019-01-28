Волков рассказал о работе ФБК в условиях постоянной слежки

Сподвижник Алексея Навального, бывший начальник его избирательного штаба Леонид Волков поделился с подписчиками своей страницы в Facebook деталями и подробностями того, в каких экстремальных условиях проходят будни Фонда борьбы с коррупцией. На новый текст его вдохновил инцидент с сотрудницей ФБК Ольгой Булаевой, 28 января сообщившей о том, что ее шантажируют и пытаются завербовать сотрудники силовых ведомств. По словам Волкова, в офисе его организации ведется круглосуточная прослушка, а за самыми заметными работниками постоянно ведется наружное наблюдение.

Всех снимают, всех пасут. Но им этого мало. Они же там совершенно искренне не верят, что нет никаких, не знаю там, чемоданов с долларами из Госдепа и инструкций, передаваемых через шпионский камень. Они думают, что дело в том, что они плохо ищут и пока не нашли! — Леонид Волков

Будучи вынужденными работать в столь специфических условиях, "товарищи по оружию" со временем выработали общий принцип, лучше которого при всех привходящих обстоятельствах, как они полагают, придумать ничего и нельзя: абсолютная транспарентность во всем.

"Живем с правилом: не разводить секретности. Невозможно в команде из нескольких десятков человек ее соблюсти. Что у нас на летучках — то и в паблике. Нет ничего такого, что мы обсуждали бы между собой, чего мы стеснялись бы, попади оно в паблик: это единственная защита в такой ситуации", - заключил он, не забыв напомнить, что происходящее с Булаевой и ее запугиванием - неприемлемое явление.

Напомним, офис-менеджер ФБК Ольга Булаева пожаловалась на то, что, по сути, заперев ее в полицейской комнате, силовики пытались ее "перекупить": склоняли к работе информатором в обмен на материальную и медицинскую помощь ее тяжело больной матери.