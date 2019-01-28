Суд признал законным отказ Минюста регистрировать партию Гудкова

Политик Дмитрий Гудков сообщил о том, что его усилия по регистрации собственной партии вновь не дали результата: Замоскворецкий районный суд Москвы признал правоту Министерства юстиции, последовательно отказывающего Гудкову в регистрации его политической структуры. В настоящий момент, следует из его свежего поста в Facebook, демократ пребывает в некоторой растерянности.

Основания, на которых ему отказывают, по его наблюдениям, являются надуманными, формализованными и казуистическими.

Ранее Минюст, возымев претензии к уставу "Гражданской инициативы", отказал рассматривать и другой документ - требование Гудкова признать себя председателем организации, таким образом объединив две разных претензии в одну и дав им общий отказ.

Ответ Минюста: а такие у нас внутренние требования. Требования эти нигде не прописаны в законе: «Скажите, – спросил я, – а если завтра вы решите, что документы вам я должен подавать в костюме Супермена на дискете – это тоже станет законным?» Суд решил, что да, станет. — Дмитрий Гудков

Теперь Гудков со своей командой думают над тем, как еще они могут подобраться к полю легальной политики. Напомним, что политик стремился выдвинуться кандидатом в мэры Москвы в 2018-м году, но против него сработал пресловутый "муниципальный фильтр".