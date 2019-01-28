За год в Петербурге выросла инфляция

В течение 2018-го года инфляция в Петербурге выросла на 0,4% по сравнению с годом предыдущим, составив таким образом 3,9%, пишет издание "Деловой Петербург" со ссылкой на Северо-Западный банк России.

Примечательно, что дорожали практически все разновидности товаров и услуг, но заметнее всего повысилось в цене продовольствие.

Что касается Северо-Западного федерального округа в целом, то суммарно в этой части страны конец декабря 2018-го показал инфляцию в 4,1%.

"В декабре инфляция увеличилась главным образом из-за ускорения роста цен на продовольствие (до 4,5% с 3,3% в ноябре) в основном за счет плодоовощной продукции, мясных продуктов и яиц. Среди овощей больше всего выросли цены на капусту. Удорожание связано с более ранним исчерпанием ее запасов в овощехранилищах страны", - пояснила пресс-служба банка.

Инфляция в целом по стране оказалась выше, чем на Северо-Западе - ее рост по сравнению с итогами 2017-го года составил 4,3%.