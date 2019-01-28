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28 января, 18:35

Минздрав предложил разрешить ввоз марихуаны и гашиша в исследовательских целях

Министерство здравоохранения предложило расширить государственные квоты на ввоз каннабиса (марихуаны), его масла и смолы (гашиша) для исследовательских целей, законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, пока оборот каннабиса разрешен и его производных разрешен только для оперативно-розыскной, научной, учебной и экспертной деятельности. Однако также ввоз таких веществ понадобится в том числе для изучения «наркоманического потенциала» препаратов, отметили чиновники.

Предполагается, что исследования будут проводиться на базе «Московского эндокринного завода». Минздрав предлагает установить квоты: на ввоз гашиша и тетрагидроканнабинола – по 300 г в год, марихуаны – 1,1 кг, масло каннабиса – 50 г за тот же период.

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28 января, 22:46    
1 кг солмы - курам на смех.

28 января, 19:00    
Это сколько же надо было занести в минздрав, чтобы получить такое предложение ?

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