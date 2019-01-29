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9:22

В Смольном заявили, что Петербург готов во "всеоружии" встретить новые снегопады

Минувшим вечером врио градоначальника Александр Беглов вновь собрал глав районных городских управ, а также руководителей профильных комитетов в Смольном с тем, чтобы в очередной раз напомнить о важности своевременной и оперативной уборки снега и льда.

В январе 2019 года уровень выпавших осадков достиг рекордной отметки - свыше 90 см, что гораздо больше, чем в "заснеженном" январе 2011-го. По распоряжению Беглова, все городские дорожные службы были переведены в "экстренный" режим работы, однако выяснилось, что имеющиеся в Петербурге снегоплавительные станции не способны оперативно принять такой объём осадков - груженые льдом грузовики простаивают в очередях.

По сведениям Беглова, со снегом на петербургских дорогах справиться удалось, однако горожан более беспокоит вопрос обледенелых тротуаров и дворов.

fontanka_sneg.jpg (369 KB)Фото: набережная Фонтанки, Telegram-канал "Протестный Петербург"

fontanka_sneg_avto.jpg (399 KB)Фото: переулок Джамбула, Telegram-канал "Протестный Петербург"

По поручению врио, Петербург частично перенял "финский опыт" посыпки дорожного полотна гранитной крошкой.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшее время город вновь накроют снегопады, а температура на столбике термометра поднимется до отметки "плюс".  

Подводя итог, Беглов поручил чиновникам более "жестко" контролировать процесс уборки улиц на вверенных им территориях.



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18:21    
Разве не понятно уже каждому последнему тупице, что снегопад устроили британцы и Обама, чтобы обвалить рейтинг Путина и Медведева?

13:15    
10.07, Беглов справляется со снегом, снег теплый, вода сухая, черное это белое.

10:24    
Это самое "всеоружие" началось с изъятия ментами техники в типографии, где, якобы, печатались плакаты в поддержку экстремистского снега.

10:11    
10:07 - "Дождь": Структуры Пригожина взялись за выборы губернатора Петербурга
https://www.zaks.ru/new/archive/view/185057

10:07    
Нормально Беглов справляется с уборкой снега в Питере в условиях форс-мажора, по сути, чрезвычайной ситуации из=за обильных снегопадов! Не хуже, чем во всём мире, где из-за закрываются аэропорты, автобаны, мировые соревнования по биатлону и тд.

9:52    
Насмешили, однако.

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