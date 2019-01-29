В Смольном заявили, что Петербург готов во "всеоружии" встретить новые снегопады

Минувшим вечером врио градоначальника Александр Беглов вновь собрал глав районных городских управ, а также руководителей профильных комитетов в Смольном с тем, чтобы в очередной раз напомнить о важности своевременной и оперативной уборки снега и льда.

В январе 2019 года уровень выпавших осадков достиг рекордной отметки - свыше 90 см, что гораздо больше, чем в "заснеженном" январе 2011-го. По распоряжению Беглова, все городские дорожные службы были переведены в "экстренный" режим работы, однако выяснилось, что имеющиеся в Петербурге снегоплавительные станции не способны оперативно принять такой объём осадков - груженые льдом грузовики простаивают в очередях.

По сведениям Беглова, со снегом на петербургских дорогах справиться удалось, однако горожан более беспокоит вопрос обледенелых тротуаров и дворов.

Фото: набережная Фонтанки, Telegram-канал "Протестный Петербург"

Фото: переулок Джамбула, Telegram-канал "Протестный Петербург"

По поручению врио, Петербург частично перенял "финский опыт" посыпки дорожного полотна гранитной крошкой.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшее время город вновь накроют снегопады, а температура на столбике термометра поднимется до отметки "плюс".

Подводя итог, Беглов поручил чиновникам более "жестко" контролировать процесс уборки улиц на вверенных им территориях.

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