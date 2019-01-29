Задержан вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль

Полиция задержала вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля, курирующего жилищно-коммунальную сферу, уведомили ТАСС в правоохранительных структурах.

"Задержан Олег Коваль. Проводятся оперативные мероприятия", - известил источник информагентства.

По предварительным сведениям, сейчас полиция проводит обыск в здании областного правительства.

По данным "Делового Петербурга", Коваля задержали сегодня, 29 января, утром прямо на рабочем месте.

47news со ссылкой на свои источники сообщает, что обыск проводит служба экономической безопасности управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и дома у "коммунального" вице-губернатора, и в его кабинете в правительстве региона. Также собеседники издания поделились, что мероприятия проходят по ст. 159 УК РФ (Взятка в особо крупном размере).

Ранее Коваль работал в "Газпром газораспределение" и федеральном государственном унитарном предприятии "УСС - 31" Спецстроя России. Вероятно, задержание вице-губернатора может быть связано и с контрактами структур "Газпрома" на газификацию в Вологодской области с компанией "Блок-Монолит".

Олег Коваль до 2015 года был депутатом Заксобрания Ленобласти от фракции "Единая Россия", а после занял пост заместителя председателя правительства области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. С октября 2018 года является президентом Федерации футбола Ленобласти.