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11:00

Задержан вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль

Полиция задержала вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля, курирующего жилищно-коммунальную сферу, уведомили ТАСС в правоохранительных структурах.

"Задержан Олег Коваль. Проводятся оперативные мероприятия", - известил источник информагентства.

По предварительным сведениям, сейчас полиция проводит обыск в здании областного правительства.

По данным "Делового Петербурга", Коваля задержали сегодня, 29 января, утром прямо на рабочем месте.

47news со ссылкой на свои источники сообщает, что обыск проводит служба экономической безопасности управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и дома у "коммунального" вице-губернатора, и в его кабинете в правительстве региона. Также собеседники издания поделились, что мероприятия проходят по ст. 159 УК РФ (Взятка в особо крупном размере). 

Ранее Коваль работал в "Газпром газораспределение" и федеральном государственном унитарном предприятии "УСС - 31" Спецстроя России. Вероятно, задержание вице-губернатора может быть связано и с контрактами структур "Газпрома" на газификацию в Вологодской области с компанией "Блок-Монолит".

Олег Коваль до 2015 года был депутатом Заксобрания Ленобласти от фракции "Единая Россия", а после занял пост заместителя председателя правительства области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. С октября 2018 года является президентом Федерации футбола Ленобласти.

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13:43    
13:05. В Китае КАПИТАЛИЗМ(!!!) с крупной частной собственностью, рыночной экономикой, олигархами итд., но при руководстве структуры,называющей себя КПК...Николай Бухарин за такую модель СССР выступал 90 лет назад, жёстко борясь со Сталиным...

13:29    
12:17 Саша как всегда лжёт. Во всех странах европейского севера коррупция крайне низкая. Один из самых низких - у наших соседей, в Финляндии. Россия в этом рейтинге на 135 месте, между Гондурасом и Лаосом. Проблема далеко не в капитализме, а в пропаганде коррупционных стандартов поведения населению страны своим примером, со стороны круга высшей власти. У нас шикарная жизнь коррупционеров демонстративна и цинична.

13:05    
12-17
Снова те же два тезиса не связанные между собой. Поэтому опять согласен с тем, что у нас воруют беспредельно, в стиле Корейко и Хорошилова. А вот, что во всех кап. и др. странах воров изгоняют и из бизнеса, и из политики, и из госструктур - это факт. А Китай?
Общественно-плитическая формация тут роли не играет. Важна воля и цель руководства, чувство собственного достоинства людей, ну и расстрелы помогут.
Кстати, Сорос сформировался не в западной среде, он из еврейской семьи.

12:17    
12:04. Во ВСЕХ(!!!!!!!!) капиталистических странах почти все воруют, но за кордоном за 300 лет существования капиталистического строя научились элегантно воровать в стиле Сороса, Браудера, а у нас хапают и хапают не зная предела и осторожности в стиле Шуры Балаганова в концовке "12 стульев"!

12:04    
11-58
Кругом ворьё - согласен.
"это капитализм" - не согласен. При капитализме ТАК не воруют. У нас что-то другое. Феодализм, общинный строй, олигархизм, колониализм?

11:58    
Кругом одно ворьё! Это капитализм...

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