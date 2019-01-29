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12:10

Профицит бюджета Петербурга в 2018 году составил 10 млрд рублей

Бюджет Петербурга в 2018 году исполнен с профицитом 10 млрд рублей, передает АБН со ссылкой на главу комитета финансов Алексея Корабельникова.

На заседании правительства Петербурга Корабельников заявил, что доходы города в 2018 году составили 579,7 млрд рублей. Расходы составили 569,6 млрд рублей.

Наибольшую долю доходов составил налог на доходы физлиц – 257 млрд рублей, передает MR7. 50 млрд рублей город получил от акцизов, в основном на нефтепродукты. 25 млрд рублей составили доходы от упрощенного налогооблажения, 16,5 млрд рублей поступили в качестве налогов от консолидированных групп – таких как «Газпромнефть» и другие крупные компании. Еще 33 млрд рублей – это неналоговые доходы.

Беглов поручил комитету финансов увеличить поступления из федерального бюджета. Пока они равняются 4%. Корабельников предположил, что городскому правительству следует «заручиться поддержкой Минфина».



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12:44    
Теперь сравните это с заявлением с представленной Бегловом вице-губернатором Совершаевой, которая во время встречи с депутатами перед ее назначением на пост отметила, что бюджетное финансирование уборки снега составляет лишь 60% от необходимых средств. В этом отражена вся работа вице-губернаторов, весь профессионализм Корабельникова, с его комитетом финансов, администраций районов. С лета постоянно им со всех сторон напоминали, о том, что "зима у нас всегда приходит неожиданно, причём в одно и то же время". Но им было не до этого, они тогда зелёные насаждения общего пользования старались урезать по всему городу, в угоду застройщикам.

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