Коммунальщики обновили забор на Лиговском: поменяли с серого на черный Свидетелями "небывалого" коммунального благоустройства стали жители Центрального района: на Лиговском проспекте работники дорожно-коммунальных служб в минувшие выходные установили по периметру проезжей части новый забор, который внешне от привычного петербуржцам алюминиевого серого отличается лишь цветом - он чёрный. Наблюдением поделились очевидцы с пабликом "Центральный район за комфортную среду обитания". Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" зима-2019 Фото: скриншот Google Maps лето-2018 "Молодцы, дорожники! Поняли, что бюджет нужно осваивать с самого начала года, а не впопыхах в декабре", - иронизируют подписчики.



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