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13:49

Горсуд отклонил жалобу Расулова на работы за "самоуничтожающуюся Конституцию"

Горсуд отклонил жалобу защиты координатора движения «Время» Тимура Расулова на обязательные работы по делу об акции «Исчезающая конституция», сообщается в Telegram-канале «Апология протеста».

100 часов обязательный работ активисту назначил Октябрьский суд Петербурга 4 декабря. На Расулова был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акций).

Поводом стал перфоманс 10 октября у Конституционного суда. Расулов повесил на крыльцо суда картину с «самоуничтожающейся» Конституцией, сфотографировался с ней и ушел, оставив висеть. Эта акция была отсылкой к истории с картиной уличного художника Banksy: во время продажи на аукционе полотно самоуничтожилось через встроенный в раму шредер.

В день назначения общественных работ активиста задержали в суде якобы за нецензурную брань. 28 октября Октябрьский суд арестовал Расулова по обвинению в мелком хулиганстве на 12 суток. На видеозаписи с моментом задержания Расулова ругани с его стороны не слышно, сам он отрицал вину. Фотокорреспондент Георгий Марков сообщал, что приставы пытались запретить ему снимать, а Расулов просил отпустить журналиста, обращаться к собеседникам на «вы» и не повышать голос на присутствующих, после чего активиста задержали. 

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16:31    
Ложь пронизала всю систему насквозь. Эти люди уже не могут жить без покрывающей их лжи.

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